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В Рязанской области ужесточили коронавирусные ограничения
Ранее действующие ограничения продлеваются до 15 ноября.

В Рязанской области ужесточили коронавирусные ограничения. Соответствующее распоряжение 70-РГ подписал губернатор Николай Любимов. Документ опубликовали «Рязанские Ведомости».

Ранее действующие ограничения продлеваются до 15 ноября.

До этой же даты несовершеннолетним нельзя находиться без родителей или законных представителей на территории ТРЦ или в заведениях общепита, если они там официально не работают.

Общепиту в торговых центрах разрешено лишь работать на вынос. Также усилят контроль за соблюдением масочного режима. Заведениям по прежнему запрещено работать с 23:00 до 6:00. Запрещена и зрелищно-развлекательная деятельность, а также работа игровых комплексов и комнат в ТРЦ.

В транспорте и общественных местах усилят меры по дезинфекции. Кроме учреждений культуры, спорта и общественного питания, QR-код потребуется для посещения бань, саун, торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов). Войти в эти учреждения можно по QR-коду о вакцинации, по справке о перенесенном за последние полгода заболевании, либо медотводу к прививке вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Принадлежность справок и QR-кодов владельцу должна быть подтверждена документом, удостоверяющим личность.

Возраст обязательной самоизоляции неработающих граждан (и рекомендованной для работающих) понижается с 65 до 60 лет, однако вакцинированные самоизолироваться не обязаны. Работодателям рекомендуется предоставлять дополнительные два дня отдыха с сохранением заработной платы работникам, проходящим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Работодателям рекомендовали максимально перевести на «удаленку» сотрудников старше 60 лет, а также имеющих хронические соматические заболевания и беременных женщин. Исключение — работники, критически важные для функционирования организации, вакцинированные и перенесшие COVID-19 не позднее шести месяцев назад.

Подробнее с документом можно ознакомиться здесь.