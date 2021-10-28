В Рязанской области ужесточили коронавирусные ограничения

Ранее действующие ограничения продлеваются до 15 ноября.

В Рязанской области ужесточили коронавирусные ограничения. Соответствующее распоряжение 70-РГ подписал губернатор Николай Любимов. Документ опубликовали « Рязанские Ведомости ».

Ранее действующие ограничения продлеваются до 15 ноября.

До этой же даты несовершеннолетним нельзя находиться без родителей или законных представителей на территории ТРЦ или в заведениях общепита, если они там официально не работают.

Общепиту в торговых центрах разрешено лишь работать на вынос. Также усилят контроль за соблюдением масочного режима. Заведениям по прежнему запрещено работать с 23:00 до 6:00. Запрещена и зрелищно-развлекательная деятельность, а также работа игровых комплексов и комнат в ТРЦ.

В транспорте и общественных местах усилят меры по дезинфекции. Кроме учреждений культуры, спорта и общественного питания, QR-код потребуется для посещения бань, саун, торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов). Войти в эти учреждения можно по QR-коду о вакцинации, по справке о перенесенном за последние полгода заболевании, либо медотводу к прививке вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Принадлежность справок и QR-кодов владельцу должна быть подтверждена документом, удостоверяющим личность.

Возраст обязательной самоизоляции неработающих граждан (и рекомендованной для работающих) понижается с 65 до 60 лет, однако вакцинированные самоизолироваться не обязаны. Работодателям рекомендуется предоставлять дополнительные два дня отдыха с сохранением заработной платы работникам, проходящим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Работодателям рекомендовали максимально перевести на «удаленку» сотрудников старше 60 лет, а также имеющих хронические соматические заболевания и беременных женщин. Исключение — работники, критически важные для функционирования организации, вакцинированные и перенесшие COVID-19 не позднее шести месяцев назад.