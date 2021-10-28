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Стали известны подробности похищения девочки в Ряжске
Мужчина на «четырнадцатой» пытался посадить девочку в машину под предлогом «показать дорогу», но та отказалась.

Стали известны подробности похищения девочки в Ряжске. По данным источника, пострадавшая находится в больнице.

«У девочки прелом рук, подозревали перелом ребер», — отметил собеседник.

Он рассказал, что мужчина на «четырнадцатой» пытался посадить девочку в машину под предлогом «показать дорогу», но та отказалась.

«Когда она выбралась из машины и выпрыгнула на ходу — похититель пытался вернуться назад, но за ним ехала фура, которая остановилась и помешала ему», — подчеркнул источник.

Напомним, 26 октября в Ряжске мужчина похитил 14-летнюю девочку, но та смогла выбраться из багажника. Возбуждено уголовное дело.