Областная дума утвердила поправки в законодательство об административных правонарушениях

Закон предусматривает назначение административного наказания без составления соответствующего протокола, если нарушение совершено в сфере благоустройства территории и зафиксировано специальными техническими средствами фото- или видеофиксации, работающими в автоматическом режиме.

На заседании регионального парламента в среду, 27 октября, депутаты внесли изменения в закон Рязанской области «Об административных правонарушениях», позволяющие более оперативно принимать решения в случаях совершения административных правонарушений.

Закон предусматривает назначение административного наказания без составления соответствующего протокола, если нарушение совершено в сфере благоустройства территории и зафиксировано специальными техническими средствами фото- или видеофиксации, работающими в автоматическом режиме.

Кроме того, нормативный акт устанавливает порядок назначения наказания, согласно которому физическому лицу, совершившему административное правонарушение, выносится предупреждение или назначается штраф.

По мнению разработчиков, новые нормы будут препятствовать совершению административных правонарушений в области благоустройства, способствовать соблюдению правил парковки, сохранению газонов и зеленых зон.