Рязанские депутаты в первом чтении приняли проект, обеспечивающий реализацию закона о «гаражной амнистии»

Депутаты одобрили законопроект в первом чтении. Работа над ними продолжится, поправки будут приниматься до 18 ноября.

В среду, 27 октября, состоялось заседание Рязанской областной думы. Оно началось с минуты молчания в память о жертвах взрыва в поселке Лесной. Председатель регионального парламента Аркадий Фомин отметил, что с целью оказания помощи семьям погибших 29 октября в Лесном будет организован прием граждан, в котором примут участие руководители и представители органов власти.

В ходе заседания депутаты рассмотрели проект закона, направленного на оказание помощи рязанцам в оформлении незарегистрированных гаражей. Федеральный закон о «гаражной амнистии» вступил в силу в сентябре 2021 года. Как пояснил председатель областной думы, региональный закон нацелен на то, чтобы обеспечить максимально эффективную реализацию прав жителей Рязанской области.

«В первую очередь он важен для людей. Закон предоставляет право органам местной власти вести широкую информационную разъяснительную кампанию. Рязанцам должны подробно рассказать, куда и с какими заявлениями следует обращаться, чтобы в упрощенном порядке оформить свой незарегистрированный гараж», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Глава регионального парламента добавил, что рассматриваемый закон дает муниципалитетам полномочия по формированию перечня гаражей, права на которые не зарегистрированы. В связи с этим органы местного самоуправления могут направлять запросы в различные госучреждения, налоговые органы, архивы.

Депутаты одобрили законопроект в первом чтении. Работа над ними продолжится, поправки будут приниматься до 18 ноября.