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Рязанская областная дума избрала заместителей председателя
Решение приняли на заседании регионального парламента.

Рязанская областная дума избрала заместителей председателя. Этот вопрос решили на заседании регионального парламента в среду, 27 октября.

Ранее Александр Шевырев сделал заявление, что готов сложить полномочия заместителя председателя. Это было связано с тем, что фракция «Единой России» его предложила на должность первого заместителя, которую ранее занимал Дмитрий Хубезов.

При избрании первого заместителя 35 депутатов проголосовали за Александра Шевырева, два депутата воздержались.

Так как должность Александра Шевырева освободилась, то облдума должна была избрать заместителя председателя. Николая Макарикова выдвинула «ЕР», Виктора Малюгина выдвинула КПРФ.

Николай Макариков при рейтинговом голосовании набрал 35 голосов, Малюгин набрал четыре голоса.

Таким образом, Макариков стал заместителем председателя облдумы.