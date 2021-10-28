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Аркадий Фомин: Увеличение максимального размера участков позволит хозяйствам работать более эффективно
Председатель регионального парламента Аркадий Фомин отметил, что при разработке проекта закона изучался опыт соседних субъектов. Кроме того, проводился опрос, показавший, что большинство муниципальных районов поддерживает вносимые изменения.

На заседании областной думы в среду, 27 октября, был принят закон, направленный на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств. Речь идет о пятикратном увеличении максимального размера земельных участков, которые могут им предоставляться: со 100 до 500 гектаров.

Председатель регионального парламента Аркадий Фомин отметил, что при разработке проекта закона изучался опыт соседних субъектов. Кроме того, проводился опрос, показавший, что большинство муниципальных районов поддерживает вносимые изменения.

«Уверен, увеличение максимального размера предоставляемых участков позволит хозяйствам работать более эффективно. Агропромышленный комплекс Рязанской области сегодня демонстрирует хорошие результаты, весомый вклад вносят фермерские хозяйства. По данным Росстата в регионе их более 500. Утвержденные нами поправки позволят активнее вовлекать в оборот необрабатываемые земли и будут способствовать увеличению объема производимой на территории области сельскохозяйственной продукции», — подчеркнул Аркадий Фомин.

В ходе заседания было отмечено, что благодаря принятию закона при переоформлении прав на землю аграрии смогут избежать дополнительных расходов, связанных с необходимостью дробления участков, площадь которых превышает действующий норматив.