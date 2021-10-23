Патриарх Кирилл выразил соболезнования семьям погибших на заводе под Рязанью

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Кирилл выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на заводе в поселке Шиловского района. Речь патриарха опубликована в субботу, 23 октября, на официальном сайте РПЦ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Кирилл выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на заводе в поселке Шиловского района. Речь патриарха опубликована в субботу, 23 октября, на официальном сайте РПЦ.

Предстоятель РПЦ выразил надежду, что власти области окажут поддержку родственникам погибших и пострадавших. Он подчеркнул, что священнослужители Рязанской метрополии со своей стороны готовы оказать родственникам погибших «всю возможную духовную и пастырскую помощь».

«Глубокой печалью отозвалось в моем сердце известие о чрезвычайном происшествии на заводе, которое унесло жизни работников, трудившихся на производстве в цеху. Разделяя вместе со всеми вами скорбь от случившейся трагедии, выражаю надежду на то, что власти Рязанской области не оставят без поддержки и внимания семьи погибших», — говорится в соболезновании патриарха.

Напомним, утром 22 октября в поселке Лесной Шиловского района при взрыве на ООО «Рязряд» на территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» погибли 17 человек. Пожару предшествовал взрыв, произошедший из-за нарушения технологического процесса в цехе по производству пороха.

Возбуждено уголовное дело.

Понедельник, 25 октября, в Рязанской области объявлен днем траура в связи с гибелью людей на заводе.

В поселке Лесной ввели режим режим чрезвычайной ситуации.

Известна предварительная причина взрыва.