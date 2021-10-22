Взрыв на заводе «Эластик» в Рязанской области попал на видео

По предварительной информации, погибли 16 человек.

Взрыв на заводе «Эластик» в Рязанской области попал на видео. Ролик опубликовал Mash.

По предварительной информации, погибли 16 человек. По данным регионального минздрава, один человек был госпитализирован с 80% ожогов тела.

Среди основных версий случившегося — нарушение технологических процессов.

Напомним, пожар на заводе «Эластик» случился рано утром 22 октября, когда сотрудники заступили на смену. Пожар ликвидировали в течение часа. Следственный комитет и прокуратура организовали проверку.

Губернатор Николай Любимов выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.