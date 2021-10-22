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Рязанская прокуратура организовала проверку по факту пожара в цеху в Шиловском районе
В настоящее время сотрудники прокуратуры работают на месте происшествия.

Рязанская прокуратура организовала проверку по факту пожара в цеху в Шиловском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В настоящее время сотрудники прокуратуры работают на месте происшествия.

Напомним, пожар на заводе «Эластик» случился рано утром 22 октября, когда сотрудники заступили на смену. Возможной причиной назвали нарушение технологического процесса. Пожар ликвидировали в течение часа. По последним данным, погибли девять человек, судьба еще семи неизвестна.