При пожаре в цеху в Шиловском районе погибли 16 человек

Во время происшествия в цеху находилась смена из 17 человек. По данным источника, никому из пропавших без вести спастись не удалось.

При пожаре в цеху в Шиловском районе погибли 16 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Во время происшествия в цеху находилась смена из 17 человек. По данным источника, никому из пропавших без вести спастись не удалось.

«При обследовании места пожара выживших не обнаружено», — сказал источник.

При этом, по данным регионального минздрава, один человек был госпитализирован с 80% ожогов тела.

В настоящее время пожар локализовали. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров. Угрозы другим цехам нет.

Среди основных версий случившегося — нарушение технологических процессов.

«Рассматриваются различные версии произошедшего, однако основные — нарушение технологических процессов и техники безопасности при обращении с легковоспламеняющимися веществами и короткое замыкание», — сказал источник.

Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, в том числе здесь ведет свою деятельность ООО «Разряд», производящий промышленные взрывчатые вещества.

Напомним, пожар на заводе «Эластик» случился рано утром 22 октября, когда сотрудники заступили на смену. Пожар ликвидировали в течение часа. Следственный комитет и прокуратура организовали проверку. Губернатор Николай Любимов выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.