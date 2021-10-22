При пожаре в цеху в Шиловском районе погибли 16 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
Во время происшествия в цеху находилась смена из 17 человек. По данным источника, никому из пропавших без вести спастись не удалось.
«При обследовании места пожара выживших не обнаружено», — сказал источник.
При этом, по данным регионального минздрава, один человек был госпитализирован с 80% ожогов тела.
В настоящее время пожар локализовали. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров. Угрозы другим цехам нет.
Среди основных версий случившегося — нарушение технологических процессов.
«Рассматриваются различные версии произошедшего, однако основные — нарушение технологических процессов и техники безопасности при обращении с легковоспламеняющимися веществами и короткое замыкание», — сказал источник.
Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, в том числе здесь ведет свою деятельность ООО «Разряд», производящий промышленные взрывчатые вещества.
Напомним, пожар на заводе «Эластик» случился рано утром 22 октября, когда сотрудники заступили на смену. Пожар ликвидировали в течение часа. Следственный комитет и прокуратура организовали проверку. Губернатор Николай Любимов выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.