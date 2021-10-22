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Опубликован список сотрудников, находящихся на смене во время взрыва в Шиловском районе
Опубликован полный список сотрудников смены.

Во время взрыва в Шиловском районе погибли 14 человек. Двух человек ищут под обломками, сообщил Mash.

Один человек (Воеводин, 48 лет) госпитализирован. В здании, где случилась авария, производили промышленные взрывчатые вещества для карьерных работ.

Опубликован полный список сотрудников смены.

Напомним, взрыв на заводе «Эластик» произошел рано утром. По предварительной информации, его причиной стало нарушение технологического процесса из-за неисправности оборудования или нарушение процесса работниками. Пожар локализовали в течение часа.