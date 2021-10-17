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В Сараевском районе нашли ружье, с которым охотился вице-губернатор Семенов
На месте охоты чиновников в Сараевском районе Рязанской области столичные силовики обнаружили два ружья, сообщает рязанская «Новая газета» со ссылкой на собственные источники в субботу, 16 октября.

На месте охоты чиновников в Сараевском районе Рязанской области столичные силовики обнаружили два ружья, сообщает рязанская «Новая газета» со ссылкой на собственные источники в субботу, 16 октября.

Издание сообщает, что всего в компании отдыхающих было до 10 человек. При этом всю неделю искали именно ружья Михаила Семенова и Олега Наумова, вероятно «скинутые» чиновниками перед встречей с правоохранителями.

Патроны по лесу собирали местные полицейские, но к четвергу, 14 октября, в лес приехали эксперты-криминалисты из Москвы. Среди приехавших столичных специалистов были кинологи и даже водолазы.

Оружие нашли в одном из прудов Белореченского заказника. Охота здесь запрещена и карается статьей 258 УК РФ.

Напомним, рязанская «Новая газета» рассказала подробности охоты вице-губернатора Рязанской области Михаила Семенова и других чиновников в Сараевском районе.

Ранее в СМИ появилась информация, что задержанными браконьерами являются вице-губернатор Рязанской области Михаил Семенов и руководитель управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов. А правительстве задержание обоих опровергли.

Охотник рассказал подробности задержания браконьеров в Сараевском заповеднике.

Губернатор в срочном порядке вернулся из отпуска. В областном правительстве сообщили, что причиной скорого возвращения Любимова является ухудшение ситуации с коронавирусом в регионе. По версии «Новой», прервать отпуск губернатору пришлось после информации о задержании нового вице-губернатора Михаила Семенова во время охоты.

С 13 октября постановления губернатора Рязанской области начала подписывать Светлана Горячкина вместо Михаила Семенова.