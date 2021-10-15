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Вице-губернатор не пришел на заседание оперштаба по ситуации с коронавирусом
Напомним, глава региона Николай Любимов в срочном порядке вернулся из отпуска.

Вице-губернатор Михаил Семенов не пришел на заседание оперштаба по ситуации с коронавирусом. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Заседание оперативного штаба по коронавирусу началось в пятницу, 15 октября, в 16:00. Его ведет губернатор Николай Любимов.

Напомним, глава региона в срочном порядке вернулся из отпуска. В областном правительстве сообщили, что причиной скорого возвращения является ухудшение ситуации с коронавирусом в регионе. По версии «Новой», прервать отпуск губернатору пришлось после информации о задержании нового вице-губернатора Михаила Семенова во время охоты.