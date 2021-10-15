Любимов вернулся из отпуска из-за ухудшения эпидобстановки в Рязанской области

Ранее стало известно, что в пятницу, 15 октября, губернатор провел несколько встреч.

В пресс-службе правительства области подтвердили внеплановое возвращение Любимова из отпуска. Причиной назвали усложнение ситуации по коронавирусу в регионе.

Ранее стало известно, что в пятницу, 15 октября, губернатор провел несколько встреч.

Напомним, во время отсутствия Любимова за губернатора документы подписывал Семенов, однако с 13 октября право подписи перешло к зампреду Светлане Горячкиной. По версии «Новой», прервать отпуск губернатору пришлось после информации о задержании нового вице-губернатора Михаила Семенова во время охоты.