Мать погибшего подростка назвала возможную причину убийства мальчика под Рязанью

По ее словам, бывший отчим давно спланировал преступление. Ранее он «срезал щеколду» с комнаты подростка, приносил домой куклу [вуду]. Также в адрес семьи сыпались угрозы и «велась слежка».

Мать погибшего подростка назвала возможную причину убийства мальчика. В пятницу, 15 октября, она сообщила, что мужчина мог претендовать на дом, в котором раньше жила пара.

По ее словам, мужчине по-прежнему принадлежит часть дома, в котором убили подростка.

«После того, как он [сын] пропал, я сразу решила, что к исчезновению сына причастен бывший отчим», — рассказала мать погибшего.

Она отметила, что у Владислава Цикунова были ключи от жилья, кроме того, в доме была собака, «мимо которой не могли пройти посторонние».

По ее словам, он давно спланировал преступление. Ранее он «срезал щеколду» с комнаты подростка, приносил домой куклу [вуду]. Также в адрес семьи сыпались угрозы и «велась слежка».

Мать погибшего отметила, что во время совместной жизни никаких оккультных обрядов подсудимый не проводил.

Напомним, тело подростка нашли поздно вечером 13 октября с признаками насильственной смерти. Мальчик пропал 8 октября. В доме его отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу — трехкратную чемпионку России по ачери-биатлону.