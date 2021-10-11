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После исчезновения 15-летнего мальчика в Рязанском районе возбудили дело об убийстве
8 октября 2021 года он был дома. После 21 часа мать не нашла сына по месту проживания. Также он не выходил на связь с родственниками, друзьям и знакомыми.

После исчезновения 15-летнего мальчика в Рязанском районе возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство"). Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, подросток жил с семьей в поселке учхоза Стенькино Рязанского района. 8 октября 2021 года он был дома. После 21 часа мать не нашла сына по месту проживания. Также он не выходил на связь с родственниками, друзьям и знакомыми. О его местонахождении ничего неизвестно.

Следователи проверяют все версии исчезновения. Расследование уголовного дела продолжается.

Всех, у кого есть информация о подростке, попросили сообщить по телефонам: +7 (910) 906-11-41, 8 (4912) 37-36-97.