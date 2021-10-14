Опубликовано видео допроса отчима погибшего 15-летнего рязанца

По версии следствия, ребенка убили во время культового обряда. По предварительной информации, бывший отчим подростка хотел нацарапать на его спине оккультный символ, чтобы вернуться в семью.

Появилось видео допроса отчима 15-летнего рязанца, которого убили под Рязанью. Ролик опубликовала пресс-служба регионального СУ СКР.

52-летний мужчина рассказал, как его 28-летняя сожительница расправилась в мальчиком.

«Мария взяла гаечный ключ, обмотала его тряпкой и охотничий нож, я так думаю нож, для того чтобы рисовать. Я говорю „Ты смотри только, не убей“. Она пошла, я остался в машине. После прибегает с круглыми глазами: „Я его убила“. У меня шок, истерика, пошли смотреть. Приходим, в спальне он лежит на кровати, подушка в крови, я его переворачиваю, там ножом два отверстия. Никакой пентаграммы на спине нет», — рассказал бывший отчим ребенка.

По версии следствия, ребенка убили во время культового обряда. По предварительной информации, бывший отчим подростка хотел нацарапать на его спине оккультный символ, чтобы вернуться в семью.

Мальчик пропал 8 октября. Тело ребенка нашли 13 октября в лесополосе под Рязанью. Оно было исколото ножом. 15-летнего мальчика искали с 8 октября. Возбуждено уголовное дело.