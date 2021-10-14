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Отчим погибшего 15-летнего рязанца хотел нацарапать на его спине оккультный символ, чтобы вернуться в семью
52-летний мужчина хотел вернуться к матери подростка, но та не хотела его принимать. В этом году мать мальчика развелась с мужчиной потому, что он вел себя агрессивно, пытался отравить ее и собаку.

Отчим хотел нацарапать на спине 15-летнего пасынка оккультный символ, чтобы вернуться в семью. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

52-летний мужчина хотел вернуться к матери подростка, но та не хотела его принимать. В этом году мать мальчика развелась с мужчиной потому, что он вел себя агрессивно, пытался отравить ее и собаку. В браке они прожили четыре года и имели общую дочь.

Мужчина нигде не работал, ранее был судим, судимости были погашены. У него был свой интернет-магазин, через который он продавал амулеты и различные ритуальные атрибуты.

В день происшествия мать мальчика была на работе: она работает вахтовым методом в конноспортивном клубе. Мужчина пошел на «дело» с новой сожительницей.

«На допросе он заявил следователям, что убивать пасынка они не планировали, а хотели лишь „вырубить“ подростка. Это было нужно, чтобы нацарапать на его спине некий символ», — говорится в сообщении.

По словам рязанца, его сожительница зашла в дом одна, потом вышла с трясущимися руками и сказала: «Я его убила». Сообщники собрали вещи мальчика и поехали в лес. Они перемотали пакетами и скотчем тело и выбросили в колодец, засыпав землей.

52-летнего мужчину и его 28-летнюю сожительницу задержали. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, тело ребенка нашли 13 октября. Оно было исколото ножом. 15-летнего мальчика искали с 8 октября.