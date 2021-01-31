Правозащитники сообщили почти о 5 тысячах задержанных на митингах в России

Правозащитники сообщили почти о 5 тысячах задержанных на митингах в России. В воскресенье, 31 января, в Петербурге, Москве, Рязани и других городах России прошли несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального.

В России на несогласованных акциях протеста в поддержку арестованного Алексея Навального задержали 4923 человек. Такие цифры приводит «ОВД-Инфо» к 22:00.

Больше всего задержанных в Москве — 1555, в Санкт-Петербурге задержан 1111 человек. В МВД пока не называли общее число задержанных по России.

В Рязани из Железнодорожного РОВД отпустили всех, кого задержали на несанкционированном митинге в воскресенье, 31 января. По словам задержанных, их было 39. По данным «ОВД-Инфо», задержанных 16.

Напомним, в воскресенье, 31 января, в Петербурге, Москве, Рязани и других городах России прошли несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального. Ранее МВД России заявило, что несогласованные митинги незаконны, и за призывы к ним полиция будет привлекать к ответственности.

После задержания 31 января на площади Победы рязанского активиста Алексея Борисова избили в автозаке ОМОНовцы. У него сломаны три ребра, отколот зуб, ушибы, сообщила его супруга.

Во время работы на несанкционированном митинге задержали корреспондента рязанского бюро «Новой газеты» Григория Кольцова. Позже Кольцов рассказал, что был свидетелем избиений некоторых протестующих силовиками.