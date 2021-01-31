\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 31
Пнд, 01
-7°
Втр, 02
-8°
ЦБ USD 76.25 0.06 30/01
ЦБ EUR 92.3 0.17 30/01
Нал. USD 73.6 / 78.11 10:40
Нал. EUR 89.56 / 94.53 10:40
Новости
Коронавирус
Публикации
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
29 января 2021 19:09
7 555
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 13:57
7 745
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
12 581
Обзор 9-го тура в Лиге Надежды
Встреча в Сасово открывала программу девятого тура и со...
22 января 15:24
20 535
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани завершилась несанкционированная акция протеста
В Рязани завершилась несанкционированная акция протеста. Об этом сообщает корреспондент с места событий в воскресенье, 31 января.

В Рязани завершилась несанкционированная акция протеста. Об этом сообщает корреспондент с места событий в воскресенье, 31 января.

Сначала митингующие собрались на площади Победы, однако спустя полчаса молча отправились в сторону площади Ленина. Всего около 150 человек.

Около гостиницы «Амакс» шествующие начали скандировать лозунги и полиция начала задерживать «заводящих». Далее задержания продолжились рядом с домом Художника.

Около площади Ленина силовики закрыли проход, а митингующих развернули в другую сторону и заблокировали со всех сторон около остановки «Дом художника». Там же продолжились задержания. Далее толпе позволили перейти дорогу к гостинице «Амакс», где произошли последние задержания.

До площади Победы дошли единицы, и акция протеста завершилась. Она продлилась два часа.

Напомним, в воскресенье, 31 января, в Петербурге, Москве, Рязани и других городах России проходят несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального.

Ранее МВД России напомнило, что несогласованные митинги незаконны, и за призывы к ним полиция будет привлекать к ответственности.