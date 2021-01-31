В Рязани завершилась несанкционированная акция протеста

В Рязани завершилась несанкционированная акция протеста. Об этом сообщает корреспондент с места событий в воскресенье, 31 января.

В Рязани завершилась несанкционированная акция протеста. Об этом сообщает корреспондент с места событий в воскресенье, 31 января.

Сначала митингующие собрались на площади Победы, однако спустя полчаса молча отправились в сторону площади Ленина. Всего около 150 человек.

Около гостиницы «Амакс» шествующие начали скандировать лозунги и полиция начала задерживать «заводящих». Далее задержания продолжились рядом с домом Художника.

Около площади Ленина силовики закрыли проход, а митингующих развернули в другую сторону и заблокировали со всех сторон около остановки «Дом художника». Там же продолжились задержания. Далее толпе позволили перейти дорогу к гостинице «Амакс», где произошли последние задержания.

До площади Победы дошли единицы, и акция протеста завершилась. Она продлилась два часа.

Напомним, в воскресенье, 31 января, в Петербурге, Москве, Рязани и других городах России проходят несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального.

Ранее МВД России напомнило, что несогласованные митинги незаконны, и за призывы к ним полиция будет привлекать к ответственности.