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Рязанскому активисту Алексею Борисову сломали ребра в автозаке
Рязанского активиста Алексея Борисова избили в автозаке. У него сломаны три ребра, отколот зуб, ушибы.

После задержания 31 января на площади Победы рязанского активиста Алексея Борисова избили в автозаке ОМОНовцы. Об этом рассказала жена Борисова. По ее словам, Борисова положили между сидений в автозаке и избили дубинками. У него сломаны три ребра, отколот зуб, ушибы.

Активиста доставили в Железнодорожный отдел полиции, потом отвезли в БСМП, следом в ОКБ. Ему сделали рентген, который выявил переломы ребер, он тяжело дышит.

Напомним, во время работы на несанкционированном митинге задержали корреспондента рязанского бюро «Новой газеты» Григория Кольцова. Кольцов снимал, как полиция и Росгвардия блокировали колонну сторонников Навального, идущую с площади Победы на площадь Ленина. Его доставили в Железнодорожный отдел полиции. Некоторое время он не выходил на связь.

Позже Кольцов рассказал, что был свидетелем избиений некоторых протестующих силовиками.