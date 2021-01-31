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В Рязани из РОВД отпустили всех задержанных на митинге
В Рязани из Железнодорожного РОВД отпустили всех, кого задержали на несанкционированном митинге в воскресенье, 31 января. По словам задержанных, их было 39.

В Рязани из Железнодорожного РОВД отпустили всех, кого задержали на несанкционированном митинге в воскресенье, 31 января.

По словам задержанных, их было 39. Как они сообщили корреспонденту РЗН. инфо, в РОВД им выдают официальное предостережение, которое необходимо подписать.

В тексте говорится, что они больше не будут выходить на несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального.

Напомним, в воскресенье, 31 января, в Петербурге, Москве, Рязани и других городах России прошли несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального.

Ранее МВД России напомнило, что несогласованные митинги незаконны, и за призывы к ним полиция будет привлекать к ответственности.

После задержания 31 января на площади Победы рязанского активиста Алексея Борисова избили в автозаке ОМОНовцы. У него сломаны три ребра, отколот зуб, ушибы, сообщила его супруга.

Во время работы на несанкционированном митинге задержали корреспондента рязанского бюро «Новой газеты» Григория Кольцова. Позже Кольцов рассказал, что был свидетелем избиений некоторых протестующих силовиками.