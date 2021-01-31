В Рязани задержали корреспондента «Новой газеты» Григория Кольцова

В Рязани во время работы на несанкционированном митинге задержали корреспондента рязанского бюро «Новой газеты» Григория Кольцова. Об этом
Кольцов снимал, как полиция и Росгвардия блокировали колонну сторонников Навального, идущую с площади Победы на площадь Ленина.
«Силовики посадили Кольцова в клетку автозака, а затем пересадили в другой автозак, к ранее задержанным молодым людям. Сейчас их привезли в Железнодорожный отдел полиции Рязани», — сообщает Фролов.
Журналист не выходит на связь.
Напомним, в воскресенье, 31 января, в Петербурге, Москве, Рязани и других городах России проходят несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального.
Ранее МВД России напомнило, что несогласованные митинги незаконны, и за призывы к ним полиция будет привлекать к ответственности.