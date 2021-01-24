Задержанных в Рязани протестующих просят сообщить о себе

Правозащитники просят рязанцев, задержанных во время несанкционированных протестов 23 января и до сих пор находящихся в полиции, сообщить о себе.

Правозащитники просят рязанцев, задержанных во время несанкционированных протестов 23 января и находящихся в полиции, сообщить о себе через проект «ОВД-инфо».

После задержания нужно сообщить свои данные «ОВД-инфо» через телеграм-бот @OvdInfoBot или по телефону горячей линии: 8 800 707-05-28 .

Правозащитный проект публикует имена и фамилии, обстоятельства задержания, а также предоставляет юридическую помощь, если дело доходит до суда.

Обнародование данных задержанных может защитить их от необоснованного применения силы полицейскими и другого давления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Железнодорожный отдел Рязани поступили около 80 задержанных во время протестов 23 января. Большинство из них отпустили через несколько часов.

Общее число задержанных в ходе несанкционированных протестных акций пока неизвестно.

Несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального прошли в Рязани и других городах России в субботу, 23 января. В МВД России заявили, что за призывы к незаконным митингам полиция будет привлекать к ответственности.

Фоторепортаж дня протестов в Рязани смотрите здесь.