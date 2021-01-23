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В Рязани большинство задержанных отпустили через несколько часов
В Рязани большинство задержанных отпустили через несколько часов. Ранее сообщалось, что в Железнодорожный отдел Рязани поступили около 80 человек.

Большинство задержанных в Железнодорожном отделе Рязани отпустили через несколько часов. Об этом они сообщили РЗН. инфо.

«Нас опросили, взяли объяснительные. После этого мы просидели пару часов в общем зале. Составили протоколы и отпустили домой. Некторые прождали больше трех часов», — отметили рязанцы.

Напомним, несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального прошли в Рязани и других городах России в субботу, 23 января. В МВД России заявили, что за призывы к незаконным митингам полиция будет привлекать к ответственности.

В Рязани задерживали протестующих. Люди собирались на площади Победы, шли по Первомайскому проспекту к площади Ленина, а после к Кремлю.

Ранее сообщалось, что в Железнодорожный отдел Рязани поступили около 80 задержанных.

Общее число задержанных в ходе несанкционированных протестных акций пока неизвестно.