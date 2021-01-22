Рязанцев призвали «оградить детей от прогулок» 23 января

Минобр сообщил, что «в последние дни в массовом порядке на различных ресурсах стали появляться призывы к детям и подросткам выйти на так называемую „прогулку“ 23 января».

Рязанский минобр призвал родителей «оградить детей от прогулок» 23 января. В пятницу, 22 января, ведомство распространило напоминание о запрете несанкционированных акций и действующем в регионе режиме повышенной готовности из-за коронавируса.

Минобр сообщил, что «в последние дни в массовом порядке на различных ресурсах стали появляться призывы к детям и подросткам выйти на так называемую „прогулку“ 23 января».

«Министерство просвещения РФ и министерство образования и молодежной политики Рязанской области призывает родителей быть максимально бдительными, интересоваться планами своих детей и оградить их от опасности подобных „прогулок“. Проведите этот день вместе!» — посоветовали рязанцам.

Ведомство упомянуло об административной ответственности за проведение публичных мероприятий.

«Образовательные организации и в целом образовательная среда — вне политики, и никто не имеет права втягивать молодежь в различные политические действия и провокации», — заключили в ведомстве.

Ранее полиция предупредила рязанцев о наказании за участие в акциях 23 января.