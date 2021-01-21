Мальчика, потерявшего ноги и руку в ДТП в Рязанской области, переводят из реанимации

ДТП произошло в Скопинском районе 25 декабря примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Десятилетнего Владислава Синилкина, потерявшего ноги и руку в ДТП в Рязанской области, переводят из реанимации. Об этом в четверг, 20 января, сообщила его мать в своем Instagram.

«У меня хорошие новости. Сейчас звонил мне реаниматолог и сказал, что Влада переводят в палату», — поделилась женщина.

Она ежедневно рассказывает своим подписчикам о состоянии ребенка.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе 25 декабря примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, десятилетний мальчик потерял обе ноги и руку.