Рязанский минздрав рассказал о состоянии избитых детей

Накануне в сети появилась информация о попавших в больницу мальчиках со следами побоев на лицах. Старшему два года, младшему нет и года.

В среду, 20 января, рязанский минздрав рассказал о состоянии избитых детей. Мальчики находятся в ОДКБ под наблюдением врачей.

«Их жизни ничего не угрожает», — отметили в ведомстве.

Региональный детский омбудсмен Анжелика Евдокимова уточнила, что в ОДКБ поступил один ребенок с побоями.

Накануне в сети появилась информация о попавших в больницу мальчиках со следами побоев на лицах. Старшему два года, младшему нет и года.

Как выяснилось, пост написала знакомая их матери. По ее словам, снимок одного из избитых детей ей показал их отец. После этого она решила навестить бывшую подругу, но застала в доме только пьяного деда мальчиков. Как пояснила женщина, мать и детей к этому моменту «уже забрали».

По словам рязанки, в дом приезжала полицейские, в том числе сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Женщина считает виновным в избиении детей их деда. Отец мальчиков с ними не живет.

Позже в полиции рассказали подробности случившегося.