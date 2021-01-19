После передачи на Первом канале еще одно рязанское ведомство заинтересовалось оставшимися без жилья семьями

Накануне ведущий Первого канала Александр Гордон обратился к губернатору Николаю Любимову. Героиней его программы «Мужское и женское» стала 35-летняя рязанка Светлана Абрамова, чья семья с тремя детьми осталась без жилья после пожара в Новоселках 5 декабря 2020 года.

После передачи на Первом канале еще одно рязанское ведомство заинтересовалось оставшимися без жилья семьями. Во вторник, 19 января, региональная прокуратура сообщила о начале проверки.

Накануне ведущий Первого канала Александр Гордон обратился к губернатору Николаю Любимову. Героиней его программы «Мужское и женское» стала 35-летняя рязанка Светлана Абрамова, чья семья с тремя детьми осталась без жилья после пожара в Новоселках 5 декабря 2020 года. Во время пожара погиб мужчина.

Женщина рассказала Гордону, что крышу над головой потеряли шесть семей. По ее словам, пожара можно было избежать: более пяти лет люди добивались расселения, но в ответ чиновники только «разводили руками».

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет проверено соблюдение жилищного законодательства и дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов власти, ответственных за расселение граждан из аварийного жилья, оказанию им помощи в кризисной ситуации», — отметили в прокуратуре.

Ранее проверку также начали следователи.