В Рязанском районе при пожаре погиб мужчина
В сгоревшем доме в деревне Новоселки нашли тело мужчины. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Рязанской области.
В сгоревшем доме в деревне Новоселки нашли тело мужчины. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Рязанской области.
Пожар в многоквартирном жилом доме в деревне Новоселки произошел 5 декабря в 19:06. Сгорел одноэтажный шлаковый дом с шиферной кровлей.
При пожаре погиб мужчина. Его личность выясняется. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На место выезжали пять расчетов.