В Рязанском районе при пожаре погиб мужчина

В сгоревшем доме в деревне Новоселки нашли тело мужчины. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Рязанской области.

В сгоревшем доме в деревне Новоселки нашли тело мужчины. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Рязанской области.

Пожар в многоквартирном жилом доме в деревне Новоселки произошел 5 декабря в 19:06. Сгорел одноэтажный шлаковый дом с шиферной кровлей.

При пожаре погиб мужчина. Его личность выясняется. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На место выезжали пять расчетов.