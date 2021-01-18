Ведущий Первого канала обратился к Любимову

Рязанка рассказала, что в доме жили шесть семей. Все они остались на улице из-за происшествия.

35-летняя рязанка Светлана Абрамова, чья семья, в которой трое детей, осталась без жилья после пожара, пришла на программу «Мужское и женское» на Первом канале. Выпуск с ее участием показали в понедельник, 18 января.

Женщина сообщила, что потеряла дом после возгорания, произошедшего 5 декабря в Новоселках. Рязанка рассказала, что в доме жили шесть семей. Все они остались на улице из-за происшествия.

По ее словам пожара можно было избежать: более пяти лет люди добивались расселения, но в ответ чиновники только «разводили» руками.

Светлана Абрамова утверждает, что дом загорелся по вине соседа.

Рязанка рассказала, что после пожара власти не предложили расселить пострадавших. Женщина сняла квартиру за свои деньги.

В студию программы пришли другие жильцы дома. Они рассказали, что также потеряли все вещи, часть денег и документов в пожаре. По их словам, никому из пострадавших не предоставили жилье.

Во время передачи ведущий Александр Гордон обратился к губернатору Николаю Любимову: «У вас на местах работают абсолютно безответственные, халатные люди, которые допускают не просто возгорания жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. Они допускают трупы в этих помещениях. Ни один, ни два, ни три, не четыре, пятый раз уже. Мне где нужно с вами встретиться, чтобы вы ответили жителям сгоревшего барака? Многодетным!».

Гостем программы также стал родственник мужчины, у которого проблемы со зрением. Он живет в одном из ветхих бараков в Новоселках. Его жилье непригодно для проживания, но оттуда его не переселяют.

Ранее рязанцев попросили помочь семье погорельцев.