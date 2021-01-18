Следователи начали проверку после обращения ведущего Первого канала к Любимову

Героиней программы «Мужское и женское» стала 35-летняя рязанка Светлана Абрамова, чья семья с тремя детьми осталась без жилья после пожара в Новоселках.

В Рязанской области начали доследственную проверку после того, как ведущий Первого канала Александр Гордон обратился к губернатору региона Николаю Любимова. Героиней программы «Мужское и женское» стала 35-летняя рязанка Светлана Абрамова, чья семья с тремя детьми осталась без жилья после пожара в Новоселках.

По ее словам рязанки, пожара можно было избежать: более пяти лет люди добивались расселения, но в ответ чиновники только «разводили руками». В результате шесть семей остались без жилья.

«С учетом собранных материалов будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации поселения и других органов местной власти, в том числе в части обеспечения безопасных условий проживания жителей указанного дома», — сообщили в следкоме.