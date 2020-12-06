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В Рязанском районе после пожара пять семей остались без жилья
Пожар, который произошел вечером 5 декабря в поселке Новоселки, разрушил квартиры пяти семей. После ЧП у жильцов ничего не осталось. Ранее люди неоднократно обращались к местной главе администрации, чтобы их дом расселили, так как он находится в аварийном состоянии.

Пожар, который произошел вечером 5 декабря в поселке Новоселки, разрушил квартиры нескольких семей. Местные жители рассказали об этом в сосетях.

По их словам, в доме на улице Вишневой, 3 проживало пять семей. После ЧП у жильцов ничего не осталось. Ранее люди неоднократно обращались к местной главе администрации, чтобы их дом расселили, так как он находится в аварийном состоянии.

Шлаковый дом построен в 1923 году, он стоял без фундамента. В 2017 годы жильцы на свои деньги заказали независимую экспертизу, которая признала дом аварийным на 90%. Однако никаких мер власти не предприняли.

Напомним, накануне в поселке Новоселки сгорел многоквартирный дом барачного типа. При пожаре погиб мужчина.