В Рязани избрали меру пресечения для убийцы журналистки

В Рязани избрали меру пресечения для подозреваемого в убийстве журналистки Жанны Шепляковой. В понедельник, 18 января, ее супруга Алексея отправили в СИЗО на два месяца.

В Рязани избрали меру пресечения для подозреваемого в убийстве журналистки Жанны Шепляковой. В понедельник, 18 января, ее супруга Алексея отправили в СИЗО на два месяца.

Мужчина во время заседания вел себя спокойно, свою вину признал и заявил о готовности сотрудничать со следствием. Шепляков сознался в бытовом конфликте, пояснив, что произошла ссора. По версии следствия, подозреваемый нанес жертве не менее 15 ножевых ранений.

Кроме того, мужчина просил, чтобы до заключения приговора он мог остаться с детьми. Сейчас они находятся у бабушки.

Напомним, тело 33-летней журналистки со множественными ножевыми ранениями обнаружили вечером 15 января. По версии следствия, муж Шепляковой забрал двоих сыновей и убил супругу, а после этого уехал в Тверскую область. Там мужчина сдался полиции.