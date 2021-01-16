СМИ: в Рязани убили редактора портала «Рязань.Лайф»

В Рязани убили редактора портала «Рязань.Лайф» Жанну Шеплякову. Тело журналистки с ножевыми ранениями обнаружили в квартире.

В Рязани убили редактора портала «Рязань.Лайф». Тело Жанны Шепляковой с ножевыми ранениями обнаружили в квартире. Об этом сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на коллег Шепляковой из холдинга «Народная медиа-группа».

По предварительным данным, вечером 15 января тело журналистки с десятью ножевыми ранениями нашли в собственной квартире. Коллеги покойной предполагают, что ее мог убить муж.

«Известно, что некоторое время назад Жанна подала на развод и супруги проживали отдельно. По нашей информации, Жанна вчера вечером просила помощи и защиты. Но помочь ей никто не успел. Двое детей исчезли из квартиры, также как и муж Жанны», — говорится в сообщении.

Подробности преступления уточняются.