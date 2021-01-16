Задержан убийца главреда издания «Рязань.Лайф»

Задержан убийца главреда издания «Рязань.Лайф». Супруг Жанны Шепляковой Алексей сам сдался полиции и рассказал о случившемся.

Задержан убийца главреда издания «Рязань.Лайф». Супруг Жанны Шепляковой Алексей сам сдался полиции и рассказал о случившемся, сообщает Mash.

Вчера вечером мужчина приехал к жене забрать двух сыновей, девушка отказалась. Началась ссора, он схватился за нож. Вчера журналистка звонила брату и подруге, жаловалась на поведение мужа из-за сложного развода и просила помощи.