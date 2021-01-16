Дети убитой рязанской журналистки находятся с родственниками ее мужа

Стала известна судьба детей убитой журналистки Жанны Шепляковой. Об этом сообщает Mash. Мальчики находятся с родственниками ее мужа в Твери.

Стала известна судьба детей убитой журналистки Жанны Шепляковой. Об этом сообщает Mash.

Мальчики находятся с родственниками ее мужа в Твери. Туда их отвез сам Алексей сразу после нападения на жену. У женщины родителей нет.

Детей убийца повез к своим близким, где его задержали.

Напомним, в Рязани убили редактора портала «Рязань.Лайф». Подозреваемый — муж убитой, он задержан. Тело Жанны Шепляковой с ножевыми ранениями обнаружили в квартире. Возбуждено уголовное дело.