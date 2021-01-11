Потерявшему конечности в ДТП под Рязанью мальчику сделают операцию

Операцию мальчику сделают во вторник, 12 января. По словам женщины, ребенка ждет много подобных операций. С ребенком работают психологи.

10-летнему Владиславу Синилкину, который лишился ног и руки в ДТП с автобусом в Скопинском районе, сделают первую операцию по формированию культей. Об этом его мать сообщила в Instagram.

Операцию мальчику сделают во вторник, 12 января. По словам женщины, ребенка ждет много подобных операций.

«Завтра все будем переживать за него, молиться», — сказала мать мальчика. Она добавила, что с ребенком работают психологи.

Женщина также поблагодарила Маргариту Грачеву, которой муж отрубил кисти рук (107 тысяч подписчиков в Instagram), а также Константина Дебликова, который лишился конечностей в результате несчастного случая (124 тысячи подписчиков в Instagram). Они поддержали Владислава Синилкина, попросив зрителей собрать средства на реабилитацию.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, 10-летний мальчик потерял обе ноги и руку.