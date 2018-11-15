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11:40, 15 ноября 2018 627
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В Подмосковье осудили мужчину, отрубившего кисти рук своей жене

В Подмосковье осудили мужчину, отрубившего кисти рук своей жене

В Подмосковье осудили на 14 лет Дмитрия Грачева, отрубившего топором кисти рук своей жене, передает ТАСС.

Мужчина обвинялся в угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью, а также двух эпизодах похищения. Грачев частично признал вину, но лишь в причинении вреда здоровью жене.

В конце сентября суд лишил Грачева родительских прав в отношении двух несовершеннолетних детей. Подсудимый обжаловал это решение.

Страшная трагедия произошла около года назад. Сначала подсудимый угрожал жене в лесу, но в итоге отпустил.

Девушка обратилась к стражам порядка, однако полицейский отказался возбуждать уголовное дело, якобы состава преступления не было. Против участкового возбудили дело о халатности.

Спустя пару дней Грачеву вновь удалось увезти жену в лес. Там он отрубил ей кисти рук топором.

В этот же день преступник пришел в отдел полиции и рассказал, что сделал это в порыве ревности.

Фото со страницы Маргариты Грачевой «ВКонтакте»


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