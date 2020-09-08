Защита обжалует приговор Ефремову
Заявление сделал адвокат актера Эльман Пашаев.
Защита обжалует приговор актеру Михаилу Ефремову. Об этом передает
«Будем, будем», — сказал защитник, отвечая на соответствующий вопрос.
Приговор актеру вынесли во вторник, 8 сентября. Он получил восемь лет колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.
Напомним, авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.
От полученных травм Захаров скончался. Артист посвятил рязанцу стихотворение и прочитал его в суде. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.