Защита обжалует приговор Ефремову

Заявление сделал адвокат актера Эльман Пашаев.

Защита обжалует приговор актеру Михаилу Ефремову. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Эльмана Пашаева.

«Будем, будем», — сказал защитник, отвечая на соответствующий вопрос.

Приговор актеру вынесли во вторник, 8 сентября. Он получил восемь лет колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Напомним, авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Захаров скончался. Артист посвятил рязанцу стихотворение и прочитал его в суде. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.