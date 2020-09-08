Защита Ефремова обжаловала приговор суда

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы вынес приговор актеру Михаилу Ефремову.

Защита актера Михаила Ефремова, получившего 8 лет колонии за смертельное ДТП с рязанцем, обжаловала приговор суда, сообщилисо ссылкой на адвоката Эльмана Пашаева.

Напомним, во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы вынес приговор актеру Михаилу Ефремову, который устроил смертельное ДТП в столице.

Артиста признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Захаров скончался. Артист посвятил рязанцу стихотворение и прочитал его в суде. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.