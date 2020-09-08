Шнуров написал стихотворение о приговоре Ефремову

В стихотворении Шнуров назвал Ефремова другом и поделился фотографией с ним.

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение об актере Михаиле Ефремове, которому суд назначил восемь лет лишения свободы по делу о смертельном ДТП с рязанцем Сергеем Захаровым. Текст опубликован на странице в Инстаграм.

В стихотворении Шнуров назвал Ефремова другом:

Судьба несет неудержимо, С подмостков, через суд на кичу. Восьмерка общего режима… «Артистом» там его все кличут. Он был мне друг. Давай! Налей! Эх, Мишка, Мишка, ты ли это? Не ждут уже твоих ролей Как гражданина и поэта. Бухали. Да. Были года. Угар всенощный и буза. С тобой ведь мог бы быть тогда… Но, я нажал на тормоза. Из бара ты бежал в магаз, Вонзив в себя бухла кинжал. На всех парах давил на газ Последовательно гнал и жал. И вот приехал, все финал Эх, Мишка, Мишка, ты ли это? Только ленивый не пинал, И гражданина и поэта.

Напомним, во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы вынес приговор актеру Михаилу Ефремову, который устроил смертельное ДТП в столице.

Артиста признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Захаров скончался. Артист посвятил рязанцу стихотворение и прочитал его в суде. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.