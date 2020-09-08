Ефремова признали виновным

Приговор огласят 8 сентября.

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в столице, виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК.

Позже ему вынесли приговор.

Напомним, авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Заъхаров скончался. Артист посвятил рязанцу стихотворение и прочитал его в суде. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.

Фото Mash