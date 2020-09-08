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Адвокат семьи погибшего рязанца рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы
Юрист заявил, что адвокат актера Эльман Пашаев совершил ошибку.

Адвокат семьи погибшего рязанца Александр Добровинский рассказал, как Михаил Ефремов мог избежать реального срока. Об этом он сообщил «Комсомольской правде».

Юрист заявил, что адвокат актера Эльман Пашаев совершил ошибку, не проверив сердце актера.

«У алкоголиков ведь очень слабое сердце, мышца тоненькая, как тряпочка. Они могли доказать, что в момент аварии у Михаила Ефремова был микроинфаркт», — сказал Добровинский.

По словам адвоката, Ефремова нужно было отправить на электрокардиографию, чтобы доказать наличие микроинфаркта. Актеру нужно было бы признать вину, что позволило бы получить четыре года условно.

Также Добровинский сказал, что юрист не должен был оскорблять семью погибшего и сосредоточиться на материалах дела. Защитник отметил, что ждал, когда во время выступления Пашаева актер попросит его «заткнуться» и признает вину.

«Они попали во все ловушки, которые я расставил. Многое я делал специально. Вот в этом и есть работа адвоката», — признался юрист.

Приговор актеру вынесли во вторник, 8 сентября. Он получил восемь лет колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Напомним, авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Захаров скончался. Артист посвятил рязанцу стихотворение и прочитал его в суде. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.