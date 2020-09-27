Погибшие в ДТП под Рязанью дети были приемными

Две девочки семи и шести лет погибли на месте.

Две девочки, погибшие в ДТП под Рязанью 26 сентября, были приемными. Об этом РЗН. инфо рассказала сестра погибших.

В субботу, 26 сентября, примерно в 14:10 на дороге Рязань-Захарово у села Секиотово столкнулись Kia Rio и Chevrolet Aveo. Погибли четыре человека, в том числе двое детей.

По словам собеседницы РЗН. инфо, две девочки семи и шести лет, находившиеся в Chevrolet, погибли на месте. Еще одна четырехлетняя девочка находится в больнице. Все трое детей — приемные.

У их матери — водителя Chevrolet — перелом обеих голеней, сломано ребро. Женщине сделали операцию на ноги, она находится на ИВЛ, но без сознания.

У девочки сотрясение, она в сознании.

Собеседница РЗН. инфо также высказала предварительную причину трагедии: водитель Kia вылетел на «встречку».

Информация о произошедшем уточняется.

Ранее с места ДТП появились фото и видео.