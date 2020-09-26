Появилось видео с места смертельной аварии под Рязанью

В ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей.

В субботу, 26 сентября, в Рязанском районе произошла авария, в которой погибли четверо, в том числе двое детей. В соцсети появилось видео с места ДТП.

В полиции рассказали, что еще три человека пострадали. Авария произошла примерно в 14:10 на дороге Рязань-Захарово. У села Секиотово столкнулись Kia Rio и Chevrolet Aveo.

Автоинспекторы ищут очевидцев (обращаться можно по телефонам (4912) 27-50-70 или 02).

Позже появилось фото с места трагедии.