Появилось видео с места смертельной аварии под Рязанью
В ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей.
В субботу, 26 сентября, в Рязанском районе произошла авария, в которой погибли четверо, в том числе двое детей. В соцсети появилось видео с места ДТП.
В полиции рассказали, что еще три человека пострадали. Авария произошла примерно в 14:10 на дороге Рязань-Захарово. У села Секиотово столкнулись Kia Rio и Chevrolet Aveo.
Автоинспекторы ищут очевидцев (обращаться можно по телефонам (4912) 27-50-70 или 02).
Позже появилось фото с места трагедии.