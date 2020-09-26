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Под Рязанью в аварии погибли двое взрослых и двое детей
Травмы получили еще трое.

В Рязанском районе в аварии погибли двое взрослых и двое детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в субботу, 26 сентября, примерно в 14:10 на дороге Рязань-Захарово. У села Секиотово столкнулись Kia Rio и Chevrolet Aveo. Погибли четыре человека: водитель и пассажир первой машины и двое несовершеннолетних из Chevrolet. Травмы получили еще три человека — водитель и несовершеннолетний пассажир Chevrolet и пассажир автомобиля «Киа».

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Очевидцев аварии просят обратиться в дежурную часть УГИБДД по телефонам: (4912) 27-50-70 или 02 (102/112 с мобильных операторов).

Позже появилось видео с места смертельной аварии под Рязанью.