Фото: переднюю часть попавшей в смертельную аварию под Рязанью машины полностью оторвало

В ДТП погибли четыре человека.

В соцсети появились фотографии с места смертельной аварии под Рязанью. Судя по снимкам, у одной из машин полностью оторвало переднюю часть, вторая улетела в кювет и перевернулась.

Авария произошла примерно в 14:10 на дороге Рязань-Захарово. У села Секиотово столкнулись Kia Rio и Chevrolet Aveo. Погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Еще три человека пострадали, среди них ребенок.

Ранее появилось видео с места смертельной аварии под Рязанью.