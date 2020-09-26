Фото: переднюю часть попавшей в смертельную аварию под Рязанью машины полностью оторвало
В ДТП погибли четыре человека.
В соцсети появились фотографии с места смертельной аварии под Рязанью. Судя по снимкам, у одной из машин полностью оторвало переднюю часть, вторая улетела в кювет и перевернулась.
Авария произошла примерно в 14:10 на дороге Рязань-Захарово. У села Секиотово столкнулись Kia Rio и Chevrolet Aveo. Погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Еще три человека пострадали, среди них ребенок.
Ранее появилось видео с места смертельной аварии под Рязанью.
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