В ВОЗ надеются, что Россия избежит карантинных мер из-за коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения надеются, что Россия сможет избежать введения карантинных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, пишет
«Израиль вернулся к тотальному локдауну. Многие страны сейчас рассматривают введение жестких карантинных мер. Я надеюсь, что мы этого сможем избежать здесь», — отметила Вуйнович.
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