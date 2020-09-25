В ВОЗ надеются, что Россия избежит карантинных мер из-за коронавируса

Об этом заявила специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Во Всемирной организации здравоохранения надеются, что Россия сможет избежать введения карантинных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, пишет RT.

«Израиль вернулся к тотальному локдауну. Многие страны сейчас рассматривают введение жестких карантинных мер. Я надеюсь, что мы этого сможем избежать здесь», — отметила Вуйнович.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своем сайте обращение к жителям столицы.

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