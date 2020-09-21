В Роспотребнадзоре рассказали, будут ли в ближайшее время вводить ограничения

Глава ведомства объяснила, что «в сегодняшней ситуации нет ничего неизвестного».

В ближайшее время в России не планируется вводить новые ограничения из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости .

Она объяснила, что «в сегодняшней ситуации нет ничего неизвестного», несмотря на то, что рост заболеваемости вырос.

«В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется», — подчеркнула Попова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также заявил, что дополнительные меры из-за пандемии вводить не будут.