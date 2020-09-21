В Роспотребнадзоре рассказали, будут ли в ближайшее время вводить ограничения
Глава ведомства объяснила, что «в сегодняшней ситуации нет ничего неизвестного».
В ближайшее время в России не планируется вводить новые ограничения из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает
Она объяснила, что «в сегодняшней ситуации нет ничего неизвестного», несмотря на то, что рост заболеваемости вырос.
«В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется», — подчеркнула Попова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также заявил, что дополнительные меры из-за пандемии вводить не будут.